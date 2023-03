Koulibaly può tornare in Serie A? Un club in Italia su di lui: la situazione

Il Napoli primatista in classifica in campionato ha patito quest’estate la partenza di numerosi campioni che hanno fatto la storia del club negli anni passati. Tra questi l’ex capitano Lorenzo Insigne, il miglior marcatore della storia azzurra Dries Mertens e il difensore Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è approdato in Premier League al Chelsea, ma il suo futuro dipenderà da come si concluderà la stagione.

Koulibaly Chelsea

Koulibaly nel mirino dell’Inter

In particolare l’ex difensore del Napoli è entrato nel mirino di un club di Serie A che punta a sostituire il proprio difensore centrale. Si tratta dell’Inter di Simone Inzaghi, che punta per la prossima stagione ad individuare un profilo che possa sopperire alla partenza di Milan Skriniar.

Per giungere all’accordo, però, servirebbe che il club londinese o il calciatore stesso andassero incontro alla società nerazzurra. Koulibaly, infatti, percepisce uno stipendio di 10 milioni di euro netti a stagione, cifra elevata per l’Inter. I nerazzurri monitorano anche il nome di Trevoh Chalobah in casa Chelsea, che potrebbe partire in prestito.

A riportarlo è l’edizione online della Gazzetta dello sport.