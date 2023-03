Arivano notizie in merito al caso procuratori, che vedeva tra gli indagati anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto reso noto dalla versione online de Il Mattino, il patron azzurro – assistito dall’avvocato Fabio Fulgeri – è stato completamente assolto.

“Ma non è l’unica assoluzione eccellente del verdetto letto pochi minuti fa in aula dal giudice Ciampaglia“, fa sapere il quotidiano. “Per la storia dei procuratori dei calciatori retribuiti dalle società di calcio, vengono infatti assolti Claudio Lotito (difeso dai penalisti Carlo Di Casola e Gianmichele Gentile); Adriano Galliani (difeso dallo scomparso Niccolò Ghedini), Andrea Della Valle (difeso dall’avvocato Francesco Picca) e Luca Campedelli (difeso dagli avvocati Luigi Sena e Daniele Ripamonti)”.

Condannato Moggi jr, i dettagli

L’unico condannato è invece Alessandro Moggi, figlio dell’ex dirigente Luciano. Incassa la condanna a un anno (con pena sospesa), per la vicenda legata alla compravendita di Lavezzi (per il quale è stata invece dichiarata la prescrizione), per una consulenza prestata nel passaggio del Pocho dal Napoli al Paris Saint Germain, per una ipotesi di dichiarazione infedele.