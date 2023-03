Sorpresa per il Napoli, ospite d’eccezione: è appena arrivato a Castel Volturno

Il Napoli di Luciano Spalletti è al lavoro per preparare la sfida contro la Lazio di venerdì sera. In palio, per i ragazzi di Spalletti c’è il 25° turno di Serie A. La sfida è delle più ostiche; la Lazio di Maurizio Sarri è in piena lotta per un posto in Champions League e propone un bel calcio, tipico del tecnico toscano.

La classifica di Serie A, però, afferma che il Napoli sta volando con 18 punti di vantaggio su Inter e Milan, che occupano a pari merito il 2° posto.

Anche Bennato supporta gli azzurri: ha fatto visita a Castel Volturno

Questa situazione di classifica, estremamente positiva, ha portato grande entusiasmo tra i tifosi che ogni giorno accorrono in massa all’esterno del Konami Training Center di Castel Volturno per salutare i propri beniamini.

Anche tante celebrità, tifose del Napoli, vogliono salutare i giocatori azzurri e proprio oggi, una di loro ha fatto visita alla squadra di Spalletti.

Edoardo Bennato a Castel Volturno

Secondo quanto raccolto da SpazioNapoli, in questi minuti all’interno del centro sportivo azzurro è presente il cantautore Edoardo Bennato. Il noto musicista, nato a Napoli nel 1946, non ha mai nascosto la sua fede per i colori azzurri.