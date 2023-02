Il Napoli continua a dominare in maniera indistinta tra Italia ed Europa. Il primato più che in solitaria in classifica, con un distacco ben nutrito a danno delle inseguitrici, e le ampie possibilità dello storico passaggio ai quarti della UEFA Champions League sono gli ingredienti di una stagione che assume dei tratti di perfezione pura.

Rendimento e risultati che fanno parlare anche all’estero, riscuotendo sempre più consensi da parte anche dei vari addetti ai lavori. Tra questi, c’è il presidente del Leeds Andrea Radrizzani, che ha elogiato l’operato del suo collega Aurelio De Laurentiis.

“Ammiro De Laurentiis”: il plauso di Radrizzani

Il patron del Leeds United ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, parlando anche del cammino trionfale della squadra di Luciano Spalletti. Di seguito, quanto evidenziato: