Napoli sulle tracce della stella dell’Udinese: osservatori presenti alle partite dei bianconeri

La squadra costruita da Giuntoli e De Laurentiis in estate lasciava presagire una stagione di assestamento visti gli addii illustri di leader come Koulibaly, Fabian, Insigne e Mertens. La storia ci insegna che un libro non va giudicato dalla copertina e questo Napoli ne è l’esempio più lampante.

Trattenere certi giocatori che stano facendo benissimo in Italia e in Europa non sarà facile ma l’obiettivo del Napoli è quello di blindare i propri gioielli.

Se però dovessero arrivare cifre folli per alcuni giocatori, Osimhen su tutti, la società prenderà in considerazione le alternative.

Beto sarà il prossimo 9 azzurro?

Tra i nomi sul taccuino del DS Cristiano Giuntoli per sostituire Osimhen in caso di partenza c’è sempre quello di Beto dell’Udinese.

FC Internazionale v Udinese Calcio – Serie A Beto Betuncal of Udinese Calcio looks on during the Serie A football match between FC Internazionale and Udinese Calcio. Milan Italy Copyright: xNicolòxCampox

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Napoli è attualmente in cima alla lista delle squadre interessate all’attaccante portoghese, anche prima dei club di Premier League.

8 gol in questo campionato e osservatori del club presenti alle partite dell’Udinese per seguirlo da vicino: Beto sarà il prossimo centravanti del Napoli?