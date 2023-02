Napoli interessato al giocatore del Bologna, l’agente ci spera: “Sarebbe un sogno”

Il Napoli sta volando in campionato e si avvicina a grandi passi alla vittoria del terzo scudetto della sua storia, a distanza di 33 anni dall’ultima volta.

Dopo la vittoria a Empoli per 2-0 e la sconfitta dell’Inter in casa del Bologna, il distacco dalle inseguitrici è sempre più ampio: gli azzurri ora sono a +18 da Inter e Milan.

Protagonista della sfida tra Bologna e Inter è stato anche Musa Barrow, autore di una rete poi annullata dal VAR per fuorigioco attivo di Dominguez che si trovava sulla traiettoria del tiro.

Il suo agente, Luigi Sorrentino, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, toccando anche l’argomento dell’interesse in passato del Napoli per il suo assistito.

Il Napoli lo aveva cercato prima dell’arrivo di Kvaratskhelia. Se ora il nome di Musa potrà tornare ad interessare o meno gli azzurri, io lo spero sempre. Parliamo di una piazza come Napoli, che oggi rappresenta il top sia in Italia che in Europa, può addirittura puntare a vincere la Champions. Vive un momento di forma straripante, con Osimhen, Kvara e tutti i compagni all’altezza. È un sogno per noi poter immaginare di andare a giocare a Napoli un domani. Poi è chiaro, Musa al momento è felicissimo al Bologna.