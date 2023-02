Dal Newcastle al Napoli, l’agente non chiude le porte: “Nel calcio tutto è possibile”

Il Napoli sta disputando senza ombra di dubbio una delle migliori stagioni della sua storia moderna (e non solo).

Merito di questi ottimi risultati è in gran parte della coppia offensiva formata da Kvaratskhelia e Osimhen, protagonisti di 29 gol in due in Serie A.

Ma anche il reparto arretrato sta svolgendo un ruolo fondamentale: il Napoli è la migliori difesa del campionato con solo 15 reti subite. Un risultato inimmaginabile dopo l’addio di Koulibaly avvenuto in estate.

Le prestazioni eccellenti di Kim Min-jae stanno però attirando l’interesse di diverse big europee, Manchester United su tutte, e il Napoli non vuole farsi cogliere impreparato.

Sulla lista di Cristiano Giuntoli non è scomparso il nome di Sven Botman, difensore classe 2000 del Newcastle e uno dei migliori difensori della Premier in questa stagione.

26th February 2023 Wembley Stadium, London, England Carabao League Cup Final Football, Manchester United, ManU versus Newcastle United Sven Botman of Newcastle United PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12481804 JohnxPatrickxFletcher

Le parole dell’agente di Botman

L’agente dell’olandese, Francesco Miniero, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, nel corso del programma “Si gonfia la rete” e non ha chiuso le porte a un possibile futuro al Napoli del suo assistito.