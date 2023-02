A Dazn dubbi sul Napoli: “La vera prova sarà in Champions League”, poi ridimensionato Osimhen

Gli azzurri continuano a dominare sia in Italia che in Europa, quest’anno i partenopei sono inarrestabili e non hanno alcuna intenzione di fermarsi, voglio riscrivere la storia di questo club.

Proprio della squadra di Spalletti ne hanno parlato a Dazn, durante il programma ‘Tutti bravi dal divano’, gli ex calciatori Marco Parolo, Valon Behrami, Riccardo Montolivo e Alessandro Matri.

Matri, Parolo e Montolivo parlano del Napoli: i commenti

Gli ex calciatori con pareri ed opinioni diverse hanno parlato dell’attuale livello del Napoli e, in particolare del prossimo futuro di Osimhen e del cammino dei partenopei in Champions League.

Queste le parole di Matri:

Il Napoli non fa testo, va per la sua strada la prova sarà ai quarti di finale qualora affrontasse una big europea.

Matri, Dazn

Le dichiarazioni di Parolo:

La forza del Napoli è stata quella di non sbagliare le partite contro le piccole o medio piccole, ma con il Milan ha sofferto e i rossoneri potevano vincere, mentre con l’Inter ha perso. Con una big europea penso che se la possa giocare.

Parolo, Dazn

Le parole di Montolivo:

I giocatori vanno tarati e valutati nel tempo, per 2 o 3 anni, oltre che nel contesto in cui giocano. Osimhen, ad esempio, sarebbe in grado di ripetersi anche il prossimo anno? Probabilmente sì, ma non lo sappiamo.