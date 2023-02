Zanetti si complimenti con il Napoli: “Da vicino sono impressionanti, hanno ridicolizzato l’Eintracht”

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta della sua squadra contro il Napoli.

Il tecnico dei toscani ha rilasciato delle bellissime dichiarazioni nei confronti dei partenopei, ammettendo la forza degli azzurri e le loro qualità.

Zanetti, Empoli-Napoli

“Abbiamo ottenuto un risultato dignitoso”, Zanetti a sorpresa

Queste le sue parole:

“Sono contento perché non molliamo mai. Abbiamo portato a casa un risultato dignitoso. Impressionante vedere questo Napoli da vicino. Ci siamo complicati la vita con due errori, quello che ci portiamo a casa è una bellissima esperienza. Sicuramente da queste partite possiamo rubare qualcosa”.

“Bastava una pressione loro per tornare indietro, abbiamo avuto timore. Potevamo sicuramente fare meglio ma abbiamo incontrato una squadra che ha ridicolizzato chi ha vinto la scorsa Europa League. Non sarà facile per nessuno giocare contro questo Napoli. Non ho molto da dire ai ragazzi, se non di mettere subito da parte questa gara. “Ci siamo tolti il dente” e affrontato questo Napoli. Il Napoli non è solo palleggio ma tanta aggressività”.