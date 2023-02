Osimhen si lascia andare su Spalletti: “Stiamo cercando di ripagarlo”

Il Napoli batte l’Empoli per due a zero grazie ad un autogol di Ismajili e ad un timbro in campionato dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Gli azzurri, che hanno giocato in dieci uomini per una buona mezz’ora di gioco, non hanno per nulla sofferto continuando a giocare macinando occasioni da gol.

I partenopei sono sempre più primi infatti, al momento, sono a più 18 punti sull’Inter che però ha una gara in meno: sfiderà il Bologna nella giornata di domani.

Osimhen a cuore aperto su Spalletti, le parole

In particolare, ai microfoni di Dazn, è intervenuto l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, queste le sue parole:

“Abbiamo molta fiducia grazie a Spalletti, ci siamo ricordati della sfida dello scorso anno, non è stato facile”.

“È una delle stagioni migliori della mia vita, sto benissimo ma Haaland anche lui sta facendo una grandissima stagione”.

“Spalletti è un allenatore esigente anche in allenamento, noi cerchiamo di ripagarlo”.

“Era un mio idolo da piccolo Drogba, quando mi ha scritto sui social è stato sorprendente, sono molto contento”.