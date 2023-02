Marcolin a sorpresa su Osimhen: “Deve ancora crescere”

Gli azzurri sfoggiano l’ennesima super prestazione, senza particolari problemi, nonostante l’uomo in meno, sono riusciti ad espugnare il Castellani di Empoli conquistando altri tre importanti punti.

A segna ancora una volta Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano quest’anno non ha alcuna intenzione di fermarsi ed è pronto per questa seconda fase di stagione.

Il nigeriano è diventato ormai un leader di questa squadra, grazie a Spalletti è maturato sotto molti punti di vista ed ora è imprescindibile per questa squadra.

Osimhen, Empoli-Napoli

Marcolin impazzisce per il Napoli: le dichiarazioni

Dario Marcolin, ex giocatore ed ora opinionista a Dazn, ha parlato così nel post partita; queste le sue parole:

Sul Napoli: “Il Napoli è molto concentrato e non regala nulla agli avversari. Gli azzurri riescono ad accelerare e decelerare quando vogliono e nonostante l’uomo in meno non hanno mai rischiato, una praticità disarmante. Non sbagliano mai l’atteggiamento, a prescindere dall’avversario che possa essere l’Inter o l’Empoli. Hanno uno strapotere mentale e tecnico-tattico incredibile, che fa la differenza”.

Su Osimhen: “Non puoi mai sbagliare, è uno squalo che gira intorno ai difensori ed approfitta di ogni minimo errore. Ha un margine di crescita ancora altissimo e Spalletti lo sa bene”.