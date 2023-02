LIVE: Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: arriva la decisione su Osimhen e Kvara

Dopo la vittoria europea contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli di Luciano Spalletti fa visita all’Empoli in una trasferta che non rievoca bei ricordi data la rimonta subita nella scorsa stagione. Gara del Castellani valida per la 24ª giornata di Serie A, di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Diretta Empoli-Napoli

Qui la diretta del match tra Empoli e Napoli:

Formazioni Empoli-Napoli

Ecco le scelte di Zanetti e Spalletti per la gara di Serie A del Castellani:

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi, Piccoli, Satriano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Nessun turnover dunque per il Napoli di Spalletti. Ancora titolari Osimhen e Kvaratskhelia, anche dopo la Champions League. Chiare intenzioni quelle degli azzurri che vogliono continuare a vincere e convincere in campionato senza adagiarsi dato il grande distacco dall’Inter seconda.