Spalletti in conferenza: “In 25 anni non mi è mai capitato, è una roba assurda”, poi le parole d’amore per i tifosi

Al termine di Empoli Napoli, Luciano Spalletti, come di consueto, ha tenuto la conferenza stampa post-partita, il tecnico è apparso molto soddisfatto della prestazione fornita dalla propria squadra.

Queste le sue dichiarazioni:

Sulla sfida: “Oggi i ragazzi hanno fatto un lavoro importante, dopo l’espulsione potevamo subire il contraccolpo contro una squadra che corre per cento minuti. Hanno rimontato due gol a Lazio e Spezia, diventa difficile con loro andarli. Lottano come forsennati e ci poteva essere un calo dopo il rosso; invece, hanno continuato a pressare senza concedere niente. È veramente una dimostrazione di forza imperiosa”.

Sugli arbitri: “Quando il livello è come quello di Kvara, diventa difficile per l’avversario non fare fallo e qualche volta usano questo metodo per fermarlo. È normale per uno forte come lui. La qualità dei nostri arbitri è di primo livello, non a caso nelle finali europee spesso ci sono i nostri arbitri”.

Empoli-Napoli, Serie A

“Mai visto una cosa del genere”, le parole di Spalletti

Sul Napoli: “È una squadra migliorata in tutto. Lo scorso anno aveva da trovare l’equilibrio, questa compattezza che si vede in questo momento. Contro il Sassuolo noi perdiamo palla su un angolo, ed in 25 anni non avevo mai visto gol una cosa del genere, vedere dieci assatanati riportarsi dietro la linea difensiva per non prendere gol. Ho rivisto un mio collaboratore qui ad Empoli che mi ha fatto notare quell’episodio, qui sono tutti pronti a buttarsi oltre il recinto per il compagno”.

O gol subiti anche oggi: “Non è solo la linea difensiva che è fortissima. Abbiamo visto che roba è Kim, che passi avanti ha fatto Rrahmani così come gli altri. È un discorso che riguarda tutta la squadra, di come vanno addosso agli avversari. È quella roba lì che fa la differenza per la fase difensiva”.

Sui tifosi: “Il problema suo è che lei lo percepisce solo allo stadio questo calore, noi lo percepiamo già la sera prima quando siamo in albergo. C’è da fare una riflessione su questo: è giusto chiudere un settore di uno stadio e poi vedere mischiati negli altri settori quelli che non possono andare nel settore ospiti? Oggi c’erano penso cinquemila napoletani, oggi erano mischiati tutti e non è successo nulla. C’è stato un bel clima”.