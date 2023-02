Napoli arrivato a Garibaldi: ovazione dei tifosi prima della partenza per Empoli (VIDEO)

Vigilia del match tra Empoli e Napoli, gli azzurri di Luciano Spalletti sono in partenza per la Toscana in vista della gara di Serie A valida per la 24ª giornata. Partenopei in vetta alla classifica e con la voglia di continuare il filotto di vittorie ottenuto nel 2023.

Ad attendere la squadra alla stazione di Garibaldi c’erano alcuni tifosi che non hanno perso l’occasione per omaggiare e ringraziare ancora una volta i calciatori protagonisti di una stagione superlativa.

Verso Empoli-Napoli

Tra tutti i calciatori azzurri, i più acclamati sono stati Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Unico assente per la partenza verso Empoli è ovviamente Jack Raspadori, l’attaccante ex Sassuolo è infatti ancora fermo ai box per l’infortunio rimediato la settimana scorsa in allenamento e che lo terrà lontano dal campo ancora per qualche settimana.

L’arrivo della squadra

Di seguito le immagini dell’arrivo della squadra azzurra a Piazza Garibaldi:

In caso di vittoria gli azzurri incrementerebbero il distacco sull’Inter seconda, nerazzurri che saranno impegnati contro il Bologna nella sfida di domenica.