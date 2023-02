Uno dei protagonisti di questo Napoli capace di dominare in maniera indistinta sia in Italia che in Europa è senza dubbio Giovanni Di Lorenzo. Il capitano degli azzurri è il simbolo di un gruppo capace di sorprendere tutti ed è entrato ormai nel cuore dei tifosi a suon di dichiarazioni d’amore e prestazione di alto livello sul campo.

Il numero 22 ha avuto modo, nell’ultima partita di Champions League contro l‘Eintracht Francoforte, di poter siglare il gol del 2-0, in seguito a un’azione stellare e condita da un assist di alta fattura da parte di Khvicha Kvaratskhelia, che è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nonostante una serata non proprio brillante.

Champions League, è di Di Lorenzo il gol della settimana

In questi minuti, la UEFA ha reso noto qual è stato il gol della settimana di Champions League: ed è proprio Giovanni Di Lorenzo a essere stato premiato, a discapito di giocatori dal calibro di Darwin Nunez, Vinicius Junior e Karim Benzema.