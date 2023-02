In casa Napoli è forte l’entusiasmo per quanto la squadra di Luciano Spalletti sta dimostrando sul campo. I risultati importanti, uniti al rendimento altrettando di livello, fanno sognare a occhi aperti i tifosi azzurri, che a loro volta si sono buona parte dello Scudetto già in tasca e che sognano addirittura il colpo grosso in Europa.

Intanto, l’attenzione della dirigenza è volta già alla prossima estate. Sicuramente ci saranno tentativi di assalto da parte delle altre squadre per i big in vetrina, motivo per cui la dirigenza è chiamata a respingere ogni tentazione, a patto che quest’ultima non sia delle più irrinunciabili. Ma l’attenzione da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è concentrata anche per quanto concerne il mercato in entrata.

Calciomercato Napoli

Monitorati anche Samardzic e Baldanzi: il punto sul calciomercato

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive a proposito delle dinamiche di mercato in orbita Napoli: