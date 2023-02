Ziliani attacca ancora la Juve: “Manovre stipendi sufficienti a far radiare la società e Agnelli!”

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani continua ad accarezzargli la Juventus attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale per quanto riguarda le inchieste sulla manovra stipendi e le plusvalenze fittizie. Di seguito i tweet evidenziati dalla nostra redazione:

Dunque il mondo-Juve scopre di colpo che le "manovre stipendi" sono per il club un punto debole: in effetti, da sole basterebbero a radiare club e presidente #Agnelli. E comunque: non è la giustizia ad essere ostile alla #Juventus, è la Juventus ad essere ostile al calcio. Amen. https://t.co/3qJwbw9xAl — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 23, 2023

Oggi #Repubblica (gruppo #Gedi) denuncia lo scandalo-#Mandragora e parla dei rapporti illeciti, secondo i PM, tra Udinese e #Juventus.

Il cui direttore generale è oggi #Scanavino.

Che è anche direttore generale e Ad di Gedi.

Gedi è di #Exor.

Exor è di John #Elkann.

E dunque… pic.twitter.com/cgrCg2ad5V — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 23, 2023

Il giornalista del Fatto Quotidiano dunque continua senza sosta la propria battaglia nei confronti della Juventus, nel tentativo di fare più chiarezza possibile sul sistema che ruota attorno al club che al di fuori strettamente delle inchieste che vedono indagati gli ex dirigenti bianconeri, oltre che tesserati ed ex tesserati negli anni in questione in analisi da parte della Procura.