Zerbin: “Mi volevano tanti club ma non volevo lasciare Napoli”, poi svela il segreto di Spalletti!

Alessio Zerbin, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulla radio ufficiale del club, radio Kiss Kiss Napoli. All’interno dell’intervista Zerbin ha rilasciato diverse dichiarazioni a proposito del momento del Napoli, ma anche della sua possibilità di andar via e del suo futuro in azzurro. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Zerbin sullo Scudetto e la Champions League

Ritiro? Ne è passato di tempo da Castel di Sangro, non ero neanche certo di restare nel gruppo, e ritrovarsi ora con questo distacco… non se lo aspettava nessuno ma eravamo consapevoli di poter fare grandi cose, ne eravamo consapevoli dal primo giorno. Abbiamo dimostrato in Champions che non è un rendimento che abbiamo solo in Italia. Sappiamo che sarà un cammino difficile, ma sappiamo di avere tutte le carte in regola per andare più avanti possibile.

Zerbin: “Non ho mai pensato di lasciare il Napoli”

Come ha detto Simeone non giocare non è mai facile, ma quando sei in un gruppo così forte anche pochi minuti, allenarsi e farsi trovare pronti, fa la differenza. Non a caso chiunque venga chiamato in causa fa sempre benissimo e questo fa la differenza in un percorso lungo. Tanti club su di me a gennaio? Non ci ho mai pensato ad andare via, non ho mai chiesto di andare via, mi trovo benissimo qui, mi sento parte del progetto e vogliamo conquistare qualcosa di importante, mi sento dentro questo sogno che cercheremo di raggiungere in tutti i modi. Sono contento di stare qui per qualcosa di grandissimo.

Zerbin Italia

Empoli? Nel calcio lo sappiamo, un episodio può cambiarti la stagione, e andiamo a fare una partita non facile, loro sono una buona squadra, di qualità, hanno vinto a San Siro e vincere lì non sarà semplice. Le insidie sono sempre dietro l’angolo e si può ribaltare tutto, non dobbiamo pensare al vantaggio ma solo a continuare a spingere. In città c’è un calore incredibile, sentiamo la responsabilità nei loro confronti, il Maradona è sempre pieno, girano l’Europa per noi, appena caliamo un po’ sentiamo il calore che ci dà la spinta, è motivo d’orgoglio spingere sempre di più per loro che ci credono ancora più di noi.

Zerbin: “Spalletti ti fa crescere mentalmente e tecnicamente”