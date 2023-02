Vicario-Napoli, rivelazione in diretta del presidente dell’Empoli sul futuro

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, squadra che affronterà il Napoli nella prossima giornata di Serie A, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dove ha fatto il punto sulla stagione dei toscani e soffermandosi a parlare soprattutto del futuro di Guglielmo Vicario, estremo difensore che piace tanto anche alla società partenopea.

“Vicario? Per noi Giuntoli è un amico, tra lui ed il mio direttore sportivo c’è un continuo colloquio, sul nostro portiere si è espresso sempre in maniera positiva. Nelle ultime due settimanè nonostante non sia al 100% è stato un mostro, ha da sempre un rendimento costante. Non so se è un portiere da Napoli, dovreste domandarlo ai dirigenti azzurri.