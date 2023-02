Kim nel mirino del Manchester United, De Laurentiis ha deciso: c’è la cifra!

Kim Min Jae è una delle sorprese più belle di questa stagione del Napoli. Il difensore sudcoreano arrivava a vestire la maglia azzurra dopo Kalidou Koulibaly e i tifosi all’inizio erano decisamente scettici sul suo acquisto dal Fenerbahce. Le sue prestazioni, oltre al suo atteggiamento da vero leader della difesa hanno però conquistato i tifosi, così come Luciano Spalletti e la dirigenza azzurra.

Ovviamente però, oltre ai tifosi azzurri Kim ha conquistato anche le attenzioni di tanti club in giro per l’Europa, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Calciomercato Napoli, la decisione su Kim

Il Manchester United vorrebbe Kim Min Jae ma De Laurentiis è già proiettato al ritocco dell’ingaggio e a una blindatura attraverso l’aumento della clausola rescissoria nel contratto del calciatore che dovrebbe passare dagli attuali 48 milioni ai 65 milioni.

L’idea del presidente azzurro è dunque quella di provare ad evitare i possibili assalti di tanti club sul “Mostro” della difesa azzurra e cercare di permettere a Spalletti di goderselo ancora per tanti anni.