Mancini risponde alle critiche ai bambini travestiti da Osimhen: bellissimo messaggio del CT dell’Italia

Il match tra Eintracht Francoforte e Napoli proponeva anche la sfida tra i due bomber Randal Kolo Muani e Victor Osimhen.

Sfida vinta di gran lunga dall’attaccante azzurro, autore della rete del vantaggio e a un passo dalla doppietta, negata solo da un fuorigioco di pochi centimetri. Kolo Muani, invece, è stato addirittura espulso per un fallaccio su Anguissa e salterà la sfida di ritorno del Maradona.

Victor Osimhen (FOTO: SSC Napoli)

Una stagione da record per l’attaccante nigeriano che sta facendo impazzire i tifosi. Proprio per questo motivo, nei giorni scorsi, in occasioni di di Carnevale, sono comparse varie foto di bambini travestiti proprio da Osimhen in giro per la città.

Questi travestimenti, però, non sono piaciuti a tutti e sono arrivate molte critiche, accusando anche di razzismo i genitori dei bambini.

Mancini difende i bambini

Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha invece voluto difendere i bambini e ha pubblicato un bellissimo messaggio sul suo profilo Instagram.

Dove alcuni vedono razzismo, io solo la MERAVIGLIA. Lo sport è inclusione e voi bambini siete dei GIGANTI.

Parole che sicuramente faranno piacere a tutti i piccoli tifosi del Napoli e fan del bomber nigeriano.