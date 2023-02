De Laurentiis pensa ad una novità assoluta per le maglie da gara: la Lega si oppone!

Il Napoli va forte sia in campionato che in Champions League, gli azzurri sono diventati un cliente scomodo per tutti sia in Italia che nel vecchio continente.

Il gioco espresso dai partenopei è davvero straordinario, ogni calciatore ha ben precise le idee di cosa fare e come muoversi, questo è uno dei tanti segreti di questo Napoli bello e vincente.

La società, che negli anni è cresciuta sempre di più, è riuscita, non solo in campo, a proporre numerose iniziative innovative che ad oggi fanno del club partenopeo un modello da seguire.

Players of SSC Napoli celebrate at the end of the Uefa Champions League match between SSC Napoli and AFC Ajax at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 12 October 2022. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-434-182

Nuova intuizione di De Laurentiis per le maglie: l’idea

Una delle novità di questi ultimi anni in casa Napoli riguarda senza dubbio il merchandising inerente alle maglie da gioco.

Infatti, ogni anno, oltre alle tre classiche divise da gioco, i partenopei creano numerosi nuovi modelli per le occasioni speciali come Halloween e San Valentino.

Napoli, maglia San Valentino

In particolare, stando a quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva pensato ad una novità assoluta per le maglie.

La lega si oppone: bocciata l’idea di De Laurentiis

Il Presidente era intenzionato a creare delle maglie da gioco con la faccia di ciascun calciatore ed ognuno di loro avrebbe indossato, ovviamente, quella con il proprio volto.

L’idea però è stata subito bocciata dalla Lega in quanto da regolamento tutti i giocatori presenti in campo devono indossare la stessa maglietta.