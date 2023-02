Champions League, nuovo record per le italiane in Europa: c’entra anche il Napoli

Sono da poco terminate le ultime sfide di andata degli ottavi di finale di Champions League, le italiane possono essere più che soddisfatte di questi primi novanta minuti.

Il Napoli ha dominato in Germania vincendo senza particolari problemi con il risultato di 0-2 che lascia ben sperare gli azzurri in vista del ritorno, considerando soprattutto la supremazia che si è vista in campo.

Sassuolo, Italy, 17th February 2023. Khvicha Kvaratskhelia of SSC Napoli celebrates with team mate Victor Osimhen after scoring to give the side a 1-0 lead during the Serie A match at Mapei Stadium – Cittˆ del Tricolore, Sassuolo. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. SPI-2227-0005

Il Milan, dopo un periodo difficile in campionato, sembra aver trovato nuovamente il giusto equilibrio e, infatti, anche in Champions League ha ritrovato la vittoria per 1-0 contro il Tottenham di Antonio Conte.

Anche l’Inter, ultima delle italiane a scendere in campo, ha trionfato in casa contro il Porto per 1-0 grazie alla rete di Lukaku che piano piano sta recuperando la condizione fisica.

È la prima volta che accade nella storia: il dato

Dopo queste prime tre sfide le italiane hanno stabilito un nuovo incredibile record: è la prima volta che accade nella storia che tutte le squadre italiane vincono l’andata degli ottavi di finale di Champions League senza subire gol.