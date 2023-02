Spalletti, stoccata alle italiane: “Lo hanno fatto le altre squadre, non noi!”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 5 per commentare la prova degli azzurri in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Il tecnico si è soffermato soprattutto su quella che potrà essere la sfida di ritorno al Maradona:

Spalletti durante l’intervista a Canale 5

Sulla prestazione della squadra

“Sono molto soddisfatto della prestazione, fin dalla partenza la squadra ha giocato con personalità portando il match dove volevamo. Siamo riusciti a gestire bene la gara, è stata fatta una grande partita. Avevamo la possibilità anche di segnare un gol in più che poteva far comodo ma va bene così. Tentare di fare il terzo gol e non perdere l’equilibrio non era facile”.

Qualificazione archiviata?

“Qualificazione? La percentuale è sempre alla pari, a volte basta un episodio per condizionarle. Quando vai ad affrontare le sfide convinto di avere dei vantaggi ti trovi in situazioni inaspettate.