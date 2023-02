Giuntoli: “Non è Osimhen la forza del Napoli! Kvara non è sul mercato”

Cristiano Giuntoli ha parlato in diretta ai microfoni di Infinity+ in merito al match di Champions League che vedrà a breve protagoniste Eintracht Francoforte e Napoli. Il ds azzurro ha parlato anche di Osimhen e Kvaratskhelia, i due uomini copertina di questa squadra formidabile:

Scudetto Napoli

“Obbligo Scudetto? Noi non abbiamo nessun obbligo nei confronti di nessuno, dobbiamo fare il massimo ogni partita e nella nostra vita. Sognare non è vietato, andiamo avanti con calma pensando prima a stasera e consapevoli che si tratta di una partita difficile”

Su Osimhen

“Osimhen ha sempre fatto bene dal primo anno, è stato sfortunato a causa di incidenti gravi subiti in passato. Giocando con più continuità e rispettando il lavoro del mister ha raggiunto risultati impossibili. Osimhen è un calciatore importante come altri, non è solo lui a fare la differenza ma tutto il gruppo senza invidie e con tanti titolari. Pensiamo di avere una squadra molto importante”

“Non abbiamo titolari e riserve, abbiamo giocatori interscambiabili, Mario Rui ha giocato tantissime partite in questi due mesi e non c’è nulla di male a vedere Olivera in campo per questa gara”.

Prezzo Kvaratskhelia

“Siamo partiti da lontano ma con idee chiare, abbiamo preso calciatori che seguivamo da tempo. Per ora sono stati raggiunti risultati straordinari ma sapevamo di aver preso degli ottimi giocatori. Le partite hanno fatto tutto il resto, non far sentire nessuno una riserva è un grande merito. La convinzione arriva strada facendo, stasera sarà un’altra tappa che ci farà capire altre cose! Kvara? Non è sul mercato!”