Eintracht-Napoli, la sfida nella sfida di Victor Osimhen!

La sfida tra Eintracht Francoforte e Napoli rappresenta un’occasione unica per gli azzurri, perchè gli uomini di Spalletti hanno la possibilità concreta di arrivare ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella storia del club. L’avversario non è però da sottovalutare, perchè i tedeschi lo scorso anno hanno vinto l’Europa League.

Osimhen contro Kolo Muani: sfida tra bomber

Una delle battaglie all’interno della sfida tra Eintracht e Napoli è sicuramente quella tra i bomber delle due squadre: Randall Kolo Muani che qualche mese fa era ad un passo dal decidere la finale di un Mondiale e Victor Osimhen, che quest’anno sta mettendo a ferro e fuoco Serie A ed Europa.

L’attaccante francese dell’Eintracht ha segnato 15 gol e ha servito ben 12 assist nel corso delle 30 partite disputate in questa stagione in tutte le competizioni. Il bomber azzurro invece risponde con 19 gol e 3 assist in sole 23 partite disputate nel corso di questa stagione.

Kolo Muani Napoli, da avversario a prossimo attaccante?

Stasera, e ovviamente anche al ritorno al Maradona, uno dei peggiori pericoli per il Napoli sarà proprio Randall Kolo Muani, attaccante del 1998 (come Victor osimhen). Il bomber francese sta vivendo una stagione fantastica, come detto è stato anche ad un passo dal decidere la Finale del Mondiale a tempo scaduto, se non fosse stato per la parata miracolosa del Dibu Martinez. Non è da escludere che, in caso di addio di Victor osimhen dal Napoli a fine stagione, proprio Kolo Muani possa essere il suo naturale sostituto, anche per una questione di continuità dal punto di vista delle qualità fisiche.