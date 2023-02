Pioli sicuro sul Napoli e sullo Scudetto: le sue parole sorprendono tutti

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è stato premiato quest’oggi alla Panchina D’Oro per la stagione 2021-22. Sicuramente decisiva è stata la vittoria dello Scudetto ottenuta con i rossoneri nello scorso campionato.

Tricolore che, quest’anno, è decisamente più lontano, a causa anche di un Napoli che a oggi non ha perso un colpo. Ed è proprio degli azzurri che il tecnico ha parlato a margine dell’evento, ai microfoni della stampa presente.

Queste le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, a margine della premiazione:

La squadra deve fare tanti punti, siamo in lotta per i primi quattro posti del campionato che è un obiettivo importante. Abbiamo visto quanto è bello giocare in Champions, la vogliamo giocare anche l’anno prossimo. Dobbiamo fare il massimo da qui alla fine.

Siamo stati in linea fino al famoso periodo di calo. E poi comunque saremmo ancora in linea se il Napoli non stesse facendo il campionato che sta facendo. Bisogna essere onesti nel dire che il Napoli sta facendo qualcosa di eccezionale, bisogna fargli i complimenti. Altrimenti tutte le altre squadre del nostro livello sarebbero lì a giocarsi il campionato in pochi punti come era poi nella passata stagione.