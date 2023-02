“Con Osimhen e Kvaratskhelia mi sarei divertito anche io”: l’ex Juventus non ha dubbi

Il Napoli di Luciano Spalletti continua ad incantare tutti e non passa affatto inosservato. In merito alla super stagione degli azzurri ed in particolare dei due gioielli Kvaratskhelia e Osimhen si è espresso anche l’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli che ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna de Il Mattino.

Kvaratskhelia e Osimhen in Sassuolo-Napoli

Elogi a Kvaratskhelia ed Osimhen

Come anticipato, Ravanelli si è soffermato a parlare soprattutto di Kvaratskhelia e Osimhen, senza dubbio i due uomini copertina del Napoli guidato da mister Luciano Spalletti. Di seguito le parole di Ravanelli:

Per quanto riguarda Osimhen, del nigeriano mi piacciono la sua fisicità e la determinazione: non lascia andare un solo pallone. Credo proprio che in questo momento sia uno dei migliori attaccanti al mondo. Giocando nel tridente con lui e Kvaratskhelia mi sarei divertito da morire e avrei messo a segno anche io tante reti.

Parole non casuali quelle dell’ex juventino dato che i numeri di Osimhen e Kvara sono da record e non bisogna dimenticare che manca ancora tantissimo al termine della stagione.