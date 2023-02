Eintracht Francoforte-Napoli, ufficiale la scelta dell’arbitro: ha già diretto gli azzurri in Europa

Tra due giorni il Napoli di Luciano Spalletti tornerà di scena in Champions League e sarà tantissima la curiosità di vedere di nuovo gli azzurri in campo europeo. Dopo lo straordinario momento di forma che ha regalato ben sette vittorie di fila in Serie A, è il momento di confermarsi anche nell’Europa che conta. L’avversario è l’Eintracht Francoforte che ospiterà gli azzurri martedì 21 febbraio alle ore 21:00.

La UEFA ha da poco comunicato chi sarà il direttore di gara che dirigerà la sfida tra gli azzurri ed i tedeschi.

L’arbitro per Eintracht Francoforte-Napoli

In occasione della sfida del Deutsche Bank Park sarà l’arbitro portoghese Artur Dias. Insieme a lui gli assistenti Paulo Soares e Pedro Ribeiro con Fabio Verissimo da quarto uomo e la coppia Tiago Martins-Joao Pinhero in sala VAR.

La curiosità però è che Soares ha già diretto una volta il Napoli in Europa, è successo in occasione della sfida tra Napoli e Lipsia del 2018 e conclusasi 1-3 in favore dei tedeschi. In quell’occasione gli azzurri erano allenati da Sarri e vennero eliminati dalla competizione europea dopo il doppio confronto con il Lipsia.

Precedente che dunque non sorride agli azzurri e che vogliono aggiornare la statistica con una vittoria.