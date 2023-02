Uno dei protagonisti di questo Napoli, capace di dominare in maniera incontrastata il campionato, è senza dubbio Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è la vera e propria chiave tattica di questa squadra, così come dimostrato ampiamente dalle sue prestazioni e dai numeri fatti registrare dall’ex Celta Vigo.

Dati di fatto sotto agli occhi di tutti e che gli consentono di strappare consensi ed elogi da addetti ai lavori e non solo.

Tra di loro, c’è senza dubbio Antonio Cassano, che ai microfoni della Bobo TV ha dichiarato:

Ma che partita ha fatto Lobotka? Fa tutto. Oltre al fraseggio, la qualità, di personalità, questo recupera anche tanti palloni. Corre, non sbaglia mai un passaggio, recupera davanti alla difesa, attacca, entra dentro. Oggi come oggi, può giocare dove vuole, in qualsiasi squadra: al mondo non c’è uno meglio di lui davanti alla difesa. Gavi e Pedri sono due mezze ali. Poi Modric e Kroos ormai sono nella fase calante. Lobotka può giocare nel Manchester United. Se va al City, può giocare. All’Arsenal tranquillamente, così come al Bayern Monaco. Oggi io non trovo un giocatore più forte di lui come mediano basso. A me impressiona,