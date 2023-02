Il Napoli di Luciano Spalletti vola in classifica: la vittoria di ieri sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha consegnato un’ulteriore vittoria, utile ad avvicinare ulteriormente il sogno chiamato Scudetto.

Eppure c’è chi, nonostante la distanza siderale in classifica dagli azzurri, non intende perdere le speranze, malgrado la consapevolezza di ritrovarsi davanti a un ostacolo quasi proibitivo.

Protagonista nei giorni scorsi al 73° Festival di Sanremo, in qualità di direttore artistico, Amadeus ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Udinese.

Di seguito, quanto evidenziato nel corso del suo intervento a bordocampo:

Passare da Sanremo a San Siro è sempre una gioia. Si deve soffrire sempre, ma ci sono dei momenti in cui questa Inter è la più forte in assoluto. Il Napoli ha una continuità incredibile, tutti rendono al meglio: una squadra vince lo Scudetto se tutti rendono contemporaneamente ad alto livello, ma non è ancora finita.