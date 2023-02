Spalletti, traguardo storico per il tecnico azzurro: succederà contro il Sassuolo

Grandi numeri per il Napoli che continua a raggiungere record su record in questa stagione tinta d’azzurro. Gli uomini di Luciano Spalletti sono primi in campionato a quota 59 punti con un distacco dall’Inter secondo di ben 15 distanze. Una stagione impressionante che ha portato il Napoli anche a competere contro l’Eintracht Francoforte per conquistare i quarti di Champions League.

FOTO: Getty Images, Spalletti

Da evidenziare senza dubbio il merito di Giuntoli e De Laurentiis per gli acquisti fatti nella sessione estiva di calciomercato, ma gli applausi maggiori sono da indirizzare al tecnico che sta guidando questa formazione. Luciano Spalletti è riuscito con il Napoli a dare valore a giocatori che non erano ancora riusciti ad esprimersi al meglio, Lobotka in primis, e a inglobare nel suo sistema di gioco i nuovi arrivati.

Numeri da record per Spalletti: il traguardo

Tanta esperienza e maturità dimostrata dal mister azzurro in questo campionato. Nella sfida di questa sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium, Luciano Spalletti raggiungerà un traguardo importante nella sua carriera da allenatore.

La panchina di stasera, infatti, sarà la numero mille per il tecnico di Certaldo, che in Italia ha guidato Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Inter e Napoli.