Simeone da brividi: “Il gol di Napoli-Liverpool lo ricorderò per tutta la vita”, poi svela un segreto sul tatuaggio!

Giovanni “il Cholito” Simeone ha parlato ai microfoni della UEFA in occasione delle consuete interviste per il magazine della Champions League, in vista della sfida degli ottavi di finale tra Eintracht Francoforte e Napoli.

Di seguito le dichiarazioni principali evidenziate dalla nostra redazione:

La scelta di tatuarmi il logo della Champions League fu una cosa molto spontanea, decisi di farlo per poterlo baciare dopo un gol. Per mia madre era ok come cosa, mio padre pensava che fossi matto, perchè avevo solo tredici anni. Ricordo che nell’esultare Eto’o fece un gesto simile, baciandosi l’avambraccio e quindi decisi di tatuarlo lì.

AMSTERDAM, NETHERLANDS – OCTOBER 04: Giovanni Simeone of SSC Napoli celebrates after scoring their team’s sixth goal during the UEFA Champions League group A match between AFC Ajax and SSC Napoli at Johan Cruyff Arena on October 04, 2022 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)