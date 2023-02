Rrahmani non abbassa la guardia: “Bisogna farlo nel secondo tempo”

Il primo tempo della sfida tra Sassuolo e Napoli è appena terminato.

Gli azzurri sono in vantaggio per 2-0. Decisive per ora le reti di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Anche il Sassuolo ha disputato un ottimo primo tempo, colpendo il palo con Laurienté e poi vedendosi annullata la rete del 2-1 siglata proprio dal numero 45. In occasione del gol, la posizione di fuorigioco di Defrel non ha permesso ad Olivera di intervenire in maniera adeguata.

Al termine della prima frazione di gioco, Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il centrale kosovaro non ha voluto abbassare la guardia e ha spiegato le difficoltà che aspetteranno il Napoli nel secondo tempo.

MILAN, ITALY – JANUARY 04: Amir Rrahmani of SSC Napoli in action during the Serie A match between FC Internazionale and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on January 04, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Di seguito quanto evidenziato: