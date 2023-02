Riscatto Simeone, De Laurentiis non ha dubbi: la decisione

Un grande mercato di agosto condotto da Giuntoli e De Laurentiis ha messo a disposizione di Luciano Spalletti una rosa altamente performante che ha raggiunto finora ottimi risultati sia in Serie A che in Champions League.

Il merito, oltre che dell’allenatore, non è solo degli undici titolari, ma anche di chi, impiegato di meno, è riuscito a rendere al massimo delle aspettative quando chiamato in causa. Un esempio lampante è Giovanni Simeone, che in soli 533′ minuti tra campionato, Coppa Italia e Champions, ha realizzato ben otto reti, rendendosi decisivo nei momenti importanti.

Riscatto Simeone: quanto costa al Napoli

Le qualità e la determinazione del Cholito hanno convinto i tifosi del Napoli e non solo. L’edizione odierna de Il Mattino sottolinea come il talento dell’argentino abbia conquistato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto scritto sul quotidiano, infatti, il patron del Napoli sarebbe pronto a confermare il cartellino di Giovanni Simeone anche per la prossima stagione.

FOTO: Getty Images, Simeone

Il club azzurro, quindi, è pronto a definire il riscatto dell’attaccante versando 17 milioni di euro all’Hellas Verona, attuale squadra che detiene il cartellino del Cholito.