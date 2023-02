Il percorso della Nazionale di Roberto Mancini per le qualificazioni a EURO 2024 verrà inaugurato a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri scenderanno in campo contro l’Inghilterra giovedì 23 marzo alle ore 20:45.

FOTO: Getty Images, Italia

Sul sito ufficiale della FIGC è stato pubblicato il comunicato relativo alla vendita dei biglietti, che avrà inizio a partire dalle ore 11 di lunedì 20 febbraio in prelazione per chi possiede la Vivo Azzurro Membership Card e dalle 12 di mercoledì 22 per tutti.

I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La FIGC prosegue la politica di prezzi popolari: sono previsti tagliandi a partire da 14 euro e agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65.

Italia-Inghilterra: i prezzi dei biglietti

Tribuna Posillipo: € 60 (Over 65: € 50; Vivo Azzurro Membership Card: € 45)

€ 60 (Over 65: € 50; Vivo Azzurro Membership Card: € 45) Tribuna Nisida: € 45 (Over 65: € 40; Vivo Azzurro Membership Card: € 30)

€ 45 (Over 65: € 40; Vivo Azzurro Membership Card: € 30) Tribuna Family: Adulto € 25, Under 18 € 18

Adulto € 25, Under 18 € 18 Distinti Superiori: € 40 (Over 65: € 35; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 25)

€ 40 (Over 65: € 35; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 25) Distinti Inferiori: € 30 (Over 65: € 25; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 20)

€ 30 (Over 65: € 25; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 20) Curve: € 14

€ 14 Corporate Hospitality: € 160 Per informazioni e acquisto dei biglietti di Corporate Hospitality scrivere a [email protected]

I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra il 1° e il 16 marzo, fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/, a condizione di essersi registrati allo stesso link entro il 28 febbraio, seguendo le procedure riportate.

Informazioni aggiuntive

La FIGC si riserva il diritto di invalidare il titolo di accesso e/o non consentire l’accesso o la permanenza all’interno dell’impianto sportivo in caso di violazione delle presenti condizioni di biglietteria o qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il possessore del titolo si sia reso responsabile di atti che mettano a repentaglio le condizioni di sicurezza all’interno o all’esterno dell’impianto.

Si raccomanda di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. La FIGC non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

Settore ospiti: come acquistare il biglietto

I tifosi ospiti possono acquistare i biglietti solo per il settore ospiti tramite la Federcalcio inglese (The FA). Nel caso in cui un tifoso inglese acquisti un biglietto al di fuori del settore ospiti, gli organizzatori (FIGC) si riservano il diritto di annullare il biglietto (e rimborsarlo) o di cambiare il posto anche in base alle decisioni delle autorità di pubblica sicurezza.