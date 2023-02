Eintracht-Napoli, Gotze lancia la sfida: “Accadrà al Maradona!”

Mario Gotze, Campione del Mondo nel 2014 con la Germania ed attuale centrocampista dell’Eintracht Francoforte, ha parlato della doppia sfida contro il Napoli valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Di seguito quanto evidenziato e tradotto dalla nostra redazione:

MAINZ, GERMANY – NOVEMBER 13: Mario Gotze of Eintracht Frankfurt looks on during the Bundesliga match between 1. FSV Mainz 05 and Eintracht Frankfurt at MEWA Arena on November 13, 2022 in Mainz, Germany. (Photo by Frederic Scheidemann/Getty Images)

Contro il Napoli saranno due partite stimolanti contro una squadra che ha ampio margine di vantaggio in campionato ed ha dimostrato la sua forza anche a livello europeo. Gli azzurri stanno facendo benissimo e non sarà semplice riuscire a batterli, ma sarà interessante affrontarli e provare a superarli sul campo.

La Champions League è una competizione speciale, difficile ed affascinante allo stesso tempo: anche un piccolo dettaglio può fare la differenza. Dovremo fornire una grande prestazione, sia in casa sia al ritorno. Credo che la qualificazione al turno successivo verrà decisa solo a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona. Sarà una doppia sfida divertente e molto serrata.

Dalla Germania dunque, come è giusto che sia, non partono battuti e si aspettano che sia tutto ancora in bilico per la gara di ritorno a Napoli.