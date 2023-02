Raspadori non ha dubbi: “Il mio ruolo?”, la risposta simpatica dell’attaccante del Napoli!

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L’ex Sassuolo, arrivato all’ombra del Vesuvio questa estate, ha parlato di tantissimi temi, dallo Scudetto e la Champions League, fino alle parole che gli ha rivelato De Laurentiis al suo arrivo.

Qui l’intervista completa con tutte le parole di Raspadori, ma uno dei passaggi fondamentali evidenziato all’interno di questo articolo riguarda il rapporto del numero ottantuno azzurro con mister Luciano Spalletti ed il suo ruolo in campo.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Napoli’s Italian forward Giacomo Raspadori celebrates scoring his team’s first goal during the Italian Serie A football match between SSC Napoli vs Spezia Calcio at Diego Armando Maradona Stadium in Naples on September 10, 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Spalletti? Mi ha sempre detto che ha grande stima di me e lo ha dimostrato schierandomi in diversi ruoli. Io sono sempre a disposizione della squadra. Qual è il mio ruolo? La mia posizione naturale è al centro, dove ho cominciato: prima punta o trequartista. Diciamo un 9 e mezzo.

La definizione di “9 e mezzo” è azzeccatissima da parte dello stesso Raspadori, viste le caratteristiche fisiche e tecniche che ha messo in mostra a Sassuolo e sta mettendo in mostra anche in maglia azzurra.