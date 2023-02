“Osimhen insidiato da Jovic”: il curioso dato Opta da non credere

Uno dei protagonisti di questo Napoli formato dominatore in Serie A è senza dubbio Victor Osimhen. Il salto di qualità per il nigeriano è ormai compiuto e l’ex Lille continua ad aumentare il suo score anche in ottica classifica marcatori. Non può, per questo motivo, non sorridere il tecnico azzurro Luciano Spalletti, pronto talvolta a tesserne le lodi.

Prestazioni e numeri che lo incoronano come miglior bomber di questa stagione in Serie A, oltre che a dimostrare di poter essere tranquillamente all’altezza dei più grandi attaccanti a livello continentale.

Gol di testa, Jovic vede Osimhen: i numeri

L’attaccante nigeriano è il miglior attaccante anche per quanto concerne la statistica relativa ai gol di testa. (con cinque centri ndr).

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Stando a quanto evidenziato dai dati Opta, tra i calciatori che militano in Serie A, soltanto lui ha segnato in questo modo più di Luka Jovic (a quota quattro), attaccante della Fiorentina (a segno questa sera contro il Braga in Conference League ndr) che sicuramente vivendo una delle stagioni più indimenticabili, alla sua prima in Italia.