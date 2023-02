Uno dei calciatori che si sta mettendo in evidenza in questi mesi, in Serie A, è senza dubbio Rasmus Hojlund, attaccante rivelazione di proprietà dell’Atalanta e che è seguito proprio dal Napoli.

Non è escluso infatti che gli azzurri possano ritrovarsi nella situazione di doversi guardare intorno per sostituire Victor Osimhen, mattatore assoluto del Napoli formato capolista. Tuttavia, come è ampiamente pronosticabile, il suo nome è già finito nel mirino tanti altri top club in giro per l’Europa.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Hojlund, Marchetti: “Napoli? Oggi nessun contatto”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre per parlare proprio dell’attaccante di proprietà dell’Atalanta. Di seguito, quanto evidenziato:

“Hojlund come erede di Osimhen? Oggi, se vai all’Atalanta se non ti chiedono quanto Osimhen, poco ci manca. Parliamo di un ragazzo giovane e forte, eppure già adatto al calcio di un certo tipo. Sotto la guida di Gasperini ha dimostrato di avere qualità importanti: grande corsa, velocità e controllo della palla non comuni per un giocatore della sua stazza e che interpreta il suo ruolo. Hojlund è apprezzato in Europa e, di conseguenza, ha una valutazione molto alta. L’Atalanta l’ha pagato 17 milioni, ma il danese ha ripagato l’investimento a suon di gol: ha cominciato a segnare con grandissima regolarità, è giovanissimo, ha enorme personalità ed ha impiegato meno di sei mesi per ribaltare le gerarchie della squadra nerazzurra. Il Napoli lo sta trattando? A noi non risultano contatti tra i club, ma si fa fatica a credere che nessuno abbia chiamato per informarsi sul suo conto”.

Al momento, secondo il giornalista di Sky, non ci sarebbero contatti in corso, ma è altrettanto chiaro che un profilo forte e di prospettiva come il suo possa allettare, e non di poco, la dirigenza partenopea.