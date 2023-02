De Siervo, ad Lega Serie A: “Spero che il -15 alla Juventus possa essere riconsiderato”

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna del quotidiano Repubblica. Tra i temi trattati, c’è anche ovviamente un passaggio sulla penalizzazione di quindici punti inflitta alla Juventus per il caso relativo alle plusvalenze fittizie.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

I problemi hanno origini antiche. Il Covid poi ha creato perdite per 1,2 miliardi nell’indifferenza della politica: ha aiutato tutti ma non ha dato nulla al calcio. In più dobbiamo lamentare l’atteggiamento egoista dei calciatori: non hanno rinunciato praticamente a nulla per aiutare il settore che lautamente li paga.