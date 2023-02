AIAS di Casoria, oggi l’incontro a Sorrento per il centro “Gli aquiloni”

Inclusione, servizi per disabili e riferimento per famiglie e istituzioni. È quanto si propone di promuovere e garantire il Centro Sociale Polifunzionale per disabili “Gli Aquiloni” di Sorrento.

Oggi, 16 febbraio, dalle 16:00 alle 19:00 si terrà un incontro importante “Per una comunità più inclusiva” proprio nel centro di recente ristrutturato e gestito dall’AIAS Casoria insieme con la Cooperativa Sociale “PROODOS”.

All’incontro parteciperà il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, il Consigliere Nazionale e Presidente dell’AIAS di Casoria Salvatore Giacometti, il Presidente della PROODOS Mario Sicignano, il direttore dei servizi Giovanni Grasso e numerosi amministratori degli altri comuni e dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi delle persone della “Penisola Sorrentina”, oltre agli operatori del settore, ai ragazzi del centro e le loro famiglie. Un modo per ricordare a tutti i servizi che offre il centro, per ribadire l’assoluta centralità, che il centro “Gli Aquiloni” persegue, dei concetti di “inclusione” e “integrazione”.

Il Centro Sociale Polifunzionale per disabili, ospita e assiste oltre trenta utenti residenti in cinque dei sei comuni della “Penisola Sorrentina”. In via Atigliana 19, a Sorrento, giovedì si ragionerà sui progetti attuati e si esporranno le prossime iniziative, si farà sistema a sostegno del terzo settore e si farà festa con l’aiuto dei laboratori e del coffee break curati dagli ospiti del centro.