Napoli-Eintracht Francoforte, corsa al biglietto: già due settori sono sold out!

Dopo il primo posto nella fase a gironi di Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti si prepara a scendere di nuovo in campo per gli ottavi di finale della massima competizione europea. La rivale sorteggiata per gli azzurri è giocherà il 21 febbraio alle 21 e il 15 marzo alla stessa ora.

I biglietti per la partita di ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona sono stati messi in vendita a partire dalle 14:00 per tutti i tifosi azzurri. Fino a venerdì sarà bloccato l’accesso ai posti riservati agli abbonati, che possono usufruire del diritto di prelazione e di uno sconto del 20% sul prezzo totale dei biglietti.

FOTO: Getty Images, tifosi Napoli

Situazione biglietti su TicketOne

Dalle 14:00 di oggi la situazione su TicketOne è critica: file interminabili con oltre 10mila persone in attesa che cercano di avere accesso alla vendita. In questa prima fase, fino a venerdì quando verranno poi sbloccati anche i posti degli abbonati che non hanno acquistato il biglietto, risultano già sold out la Curva B e la Curva A superiori.

Verso l’esaurimento dei posti disponibili anche la Tribuna Posillipo, la Tribuna Nisida e i Distinti Inferiori e Superiori.