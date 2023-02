Pepito Rossi pronto a tornare in campo in Italia: manca solo l’ufficialità

L’ex attaccante, tra le altre, di Fiorentina e Genoa Giuseppe ‘Pepito’ Rossi è pronto a rimettersi in gioco e a tornare in campo. Il suo ritorno sul campo da calcio è ad un passo e sarà ancora una volta in Italia. Per lui è pronta la seconda avventura in Serie B.

FLORENCE, ITALY – MAY 06: Giuseppe Rossi of ACF Fiorentina celebrates after scoring a goal during the Serie A match between ACF Fiorentina and US Sassuolo Calcio at Stadio Artemio Franchi on May 6, 2014 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Come riferito da TMW infatti, l’attaccante è ad un passo dalla firma del contratto con la SPAL. Pepito Rossi avrebbe superato senza alcuna difficoltà le visite mediche ed è pronto a legarsi ufficialmente agli estensi dopo aver chiarito gli ultimi dettagli con il presidente del club Joe Tacopina.

L’attaccante dunque tornerà ancora una volta a Ferrara, dove aveva già giocato nel corso della passata stagione, prima che alla fine dell’anno non gli venisse rinnovato il contratto.

Ora però il club, che ha da poco esonerato De Rossi, sembra aver nuovamente bisogno di lui per consolidare la propria presenza in cadetteria e scongiurare la retrocessione in Serie C. Vedremo se Giuseppe Rossi riuscirà ad aiutare il club e la mossa si rivelerà azzeccata.