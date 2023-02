L’ex Napoli Hysaj svela: “Sarri non è cambiato, c’è una cosa che fa sempre”

L’ex calciatore del Napoli Elseid Hysaj ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi, alla vigilia del match di Conference League tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Cluj. Di seguito le dichiarazioni principali evidenziate dalla nostra redazione:

Vogliamo vincere la Conference League, possiamo farcela e tutti i giocatori vogliono sempre avere un trofeo in più in bacheca. Sono più sereno e sono migliorare. Non voglio mollare fino alla fine. Sono più tranquillo. Tutti danno il massimo e il modo di giocare è sempre lo stesso. Se tutti lo facciamo funzionare è meglio per tutti.