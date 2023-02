UFFICIALE – Paulo Sousa è il nuovo allenatore della Salernitana

La notizia era già nell’aria da diverse ore, si attendeva solo la conferma ufficiale da parte della società. Conferma che è arrivata proprio in questi minuti, attraverso un comunicato ufficiale diramato dalla Salernitana che ha ufficializzato il cambio di allenatore. Di seguito il saluto del club al suo ormai ex allenatore Davide Nicola:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

SALERNO, ITALY – JANUARY 08: Davide Nicola the Salernitana coach before the Serie A match between Salernitana and Torino FC at Stadio Arechi on January 08, 2023 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Contestualmente è arrivato anche l’annuncio ufficiale del club sul sostituito di Nicola sulla panchina, che come preannunciato nelle ultime ore sarà Paulo Sousa. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Paulo Sousa e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra.

Allenatore dunque di alto profilo per la Salernitana, che spera in questo modo di invertire il trend negativo e riuscire ancora una volta a confermare la permanenza in Serie A.