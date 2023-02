Biglietti Champions League: la differenza prezzi tra il Napoli e gli altri club!

Il Napoli ha dato il via alla vendita dei biglietti per la sfida casalinga contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri dopo un’ottima fase a gironi in Champions League che li ha visti raggiungere il primo posto sopra Liverpool e Ajax, si apprestano ad affrontare il club tedesco per accedere ai quarti di finale.

FOTO: Getty Images, Napoli

La prima sfida si terrà in trasferta il 21 febbraio alle 21:00, mentre il match al Maradona avrà luogo il 15 marzo alla stessa ora.

Napoli-Eintracht Francoforte: i prezzi dei biglietti

Nel primo pomeriggio di oggi, la SSC Napoli ha reso noti i prezzi dei biglietti per la gara tra Napoli e Eintracht Francoforte. Le cifre vanno dai 60 euro delle Curve A e B ai 250 euro della Tribuna Posillipo: la tribuna Nisida, la Family e i Distinti sono rispettivamente venduti a 150 euro, 80 euro (con riduzione a 40 euro per gli under 12) e 100 euro.

La società azzurra, inoltre, ha predisposto uno sconto del 20% sul prezzo intero dei biglietti per tutti i possessori di abbonamento. Le Curve, quindi, per gli abbonati scendono a 48 euro, i distinti a 80 e le due tribune a 120 e 200.

Non sono mancate, ovviamente, le polemiche da parte di alcuni tifosi azzurri che ritengono troppo elevati i prezzi dei biglietti. Nonostante ciò, resta l’attesa e la coda di almeno 20 minuti per accedere alla vendita dei tagliandi su TicketOne e il ridursi continuo dei biglietti disponibili.

Prezzo biglietti: il confronto con gli altri club italiani

Tra le squadre di Serie A, il Napoli di Luciano Spalletti non è l’unica ad aver raggiunto gli ottavi di Champions League. Con la Juventus fuori dai giochi che competerà domani in Europa League, restano Milan ed Inter. I rossoneri sono scesi in campo a San Siro ieri sera contro il Tottenham di Antonio Conte, vincendo la sfida per 1-0, mentre i nerazzurri giocheranno mercoledì 22 contro il Porto.

Due match in casa per le due squadre di Milano, con i tifosi rossoneri che hanno risposto presente ieri sera per la gara contro il Tottenham. San Siro, infatti, contava più di 74.000 supporter a riempire gli spalti dell’impianto sportivo, che hanno portato al club rossonero un incasso di oltre 9 milioni di euro (con una media di 123 euro a biglietto), segnando un nuovo record in Italia.

FOTO: Getty Images, Milan

Per la sfida di ieri tra Milan e Tottenham, i prezzi dei biglietti andavano dai 99 euro del Terzo Blu ai 474 euro della Tribuna d’Onore Rossa. Il club rossonero, però, aveva predisposto anche un pack per la Champions con il biglietto a 49 euro. Il Settore Ospite per la gara di ritorno a Londra è stato messo in vendita a 60 euro al Tottenham Hotspur Stadium.

Per Inter-Porto, invece, i prezzi vanno dai 39 euro del Terzo Verde ai 325 euro della Tribuna d’Onore D.

Champions League, quanto vale negli altri paesi?

Il discorso cambia se si sposta lo sguardo oltre Italia. Nel match di ieri tra PSG e Bayern Monaco, terminato per 0-1 a favore del club tedesco, i prezzi del Parco dei Principi erano nettamente oltre il parametro di confronto con quelli italiani. I tifosi del Bayern, infatti, si sono presentati nel Settore Ospiti con uno striscione polemico proprio in merito al prezzo del biglietto.

70 euro? Non siamo ancora Neymar. 20 euro erano sufficienti.

Questa la scritta esposta dai supporter tedeschi all’inizio della partita contro il PSG. I prezzi dei biglietti del Parco dei Principi per questa sfida di Champions League per i non abbonati, infatti, andavano dai 134 euro all’altissima cifra di 1492 euro.

Prezzi molto diversi, invece, per quanto riguarda Liverpool-Real Madrid, che si giocherà il 21 febbraio: la cifra per gli adulti va dalle 37 alle 59 sterline.

Salvo determinate eccezioni, quindi, i prezzi fissati dalla SSC Napoli appaiono piuttosto in linea con le cifre imposte dagli altri club che competono per gli ottavi di Champions League.