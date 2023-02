Laurienté, l’agente svela: “Felici dell’interesse del Napoli”, poi la frase sul futuro!

Armand Laurienté è sicuramente uno dei gioielli più luminosi del Sassuolo di Dionisi e forse dell’intera Serie A. Su di lui si è già manifestato l’interesse di molte grandi squadre, Napoli compreso. Proprio degli azzurri ha parlato l’agente del calciatore, Roberto Meloni, ai microfoni di Radio CRC. Di seguito le sue dichiarazioni:

MILAN, ITALY – JANUARY 29: Armand Lauriente of US Sassuolo celebrates after scoring the team’s fourth goal during the Serie A match between AC MIlan and US Sassuolo at Stadio Giuseppe Meazza on January 29, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Interesse del Napoli? È motivo di orgoglio avere gli occhi addosso di grandi club. Tra il dire e il fare però, c’è di mezzo il mare per cui siamo felici dell’interesse dei grandi club tra cui il Napoli, ma vedremo quale sarà il suo futuro, è tutto nelle sue mani. Laurientè ha già giocato come esterno destro, riesce ad adattarsi facilmente in entrambe le fasce. Lo preferisco a sinistra perché rientra sul destro e credo possa fare più male

Apertura dunque ad un futuro in una grande squadra come il Napoli, come è normale che sia però l’agente non può sbilanciarsi più di tanto, anche perchè molto del futuro di Armand Lauriente passerà da questa seconda metà di stagione in maglia neroverde.