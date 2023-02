“Osimhen via per 150 milioni di euro!”: l’esperto di mercato fa tremare i tifosi del Napoli

Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta durante la trasmissione 1 Football Club in onda su 1 Station Radio. Venerato ha fatto il punto sul calciomercato futuro degli azzurri concentrandosi principalmente quello che potrebbe essere il futuro di Kvaratskhelia e Osimhen al termine di questa strabiliante stagione.

“ Il futuro di Osimhen si deciderà a giugno in un vertice con i suoi procuratori. Per tenerlo in azzurro servirà un adeguamento al contratto a cui il presidente De Laurentiis è disponibile, andando anche oltre i parametri fissati dal club. Se Osimhen dovesse poi accettare le eventuali proposte dalla Premier League, è probabile un’asta tra Chelsea e Arsenal con cifre che potrebbero arrivare a 150 milioni”

“Per quanto riguarda Kvara, la sua permanenza non sembra essere in discussione in vista della prossima stagione, probabile che anche per il georgiano ci sia un ritocco contrattuale. I tifosi godranno del 77 azzurro almeno per un altro anno”