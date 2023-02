Dionisi: “Dobbiamo sperare solo in una cosa per battere il Napoli”, poi il commento su Osimhen e Raspadori

Prossimo avversario del Napoli in campionato, dopo la vittoria al Diego Armando Maradona contro la Cremonese, sarà il Sassuolo. La sfida è in programma per venerdì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, match che anticiperà l’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte, in Champions League.

A parlare della sfida di venerdì è stato il tecnico Alessio Dionisi ai microfoni di Supertele, in onda su DAZN.

Queste le parole dei tecnico dei neroverdi:

Non siamo ancora del tutto guariti, il campionato è molto equilibrato anche dalla parte destra, il nostro obiettivo è avvicinarci sempre di più al lato sinistro della classifica. Dopo 10 anni in Serie A si deve accettare che ci sono giovani che devono crescere e che hanno la possibilità di sbagliare una volta in più ma che allo stesso tempo se qualcuno fa bene non si possono trattenere

Chi è arrivato al posto di chi è andato via sta facendo bene. Napoli? Gli azzurri sono un piacere per gli occhi, stimolante affrontarli ed un piacere vederli. L’augurio è che non siano nella condizione psicofisica migliore quando li affronti

In Serie A Osimhen è un giocatore che fa la differenza, per una squadra come la nostra è immarcabile. Il 9 del Napoli attacca gli spazi come pochi, può migliorare ancora di più nello stretto

Raspadori l’avrei visto ancora bene al Sassuolo ma sono convinto che anche quest’esperienza gli farà bene